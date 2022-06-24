ÇOLPON-ATA - TBMM Başkanı Şentop: "Türk yurtlarının her köşesinde, barış, düzen, adalet ve kalkınmaya ulaşılmasını arzu ediyoruz" Katılımcı ülke meclis başkanlarının konuşması TBMM Başkanı Şentop'un konuşması ÇOLPON-Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 11. Genel Kurul Toplantısında bir konuşma yaptı. Katılımcı ülke meclis başkanlarının konuşması TBMM Başkanı Şentop'un konuşması ÇOLPON- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 11. Genel Kurul Toplantısında bir konuşma yaptı. Şentop, toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısına katıldı. AA / Güncel Togo Cumhuriyeti Mustafa Şentop Türkiye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› ÇOLPON-ATA - TBMM Başkanı Şentop: 'Türk yurtlarının her köşesinde, barış, düzen, adalet ve kalkınmaya ulaşılmasını arzu ediyoruz' - Haberler

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