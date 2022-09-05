Colonna: "Sayın Bakanı (Çavuşoğlu) tebrik ettim, çünkü tahıl konusunda temmuz ayında çok önemli bir başarı elde ettiler"
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile bakanlık binasında ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile bakanlık binasında ortak basın toplantısı düzenledi. (3)
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: Sayın Bakanı (Çavuşoğlu) tebrik ettim. Türkiye'yi sitayişle andım. Çünkü tahıl konusunda temmuz ayında çok önemli bir başarı elde ettiler"
Kaynak: AA / Güncel