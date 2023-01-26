Colonna, İran'da tutuklu bulunan 7 Fransız'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu Güncel Haberler Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İran'da tutuklu bulunan 7 Fransız'ın derhal serbest bırakılmasını istedi. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İran'da tutuklu bulunan 7 Fransız'ın derhal serbest bırakılmasını istedi. Fransa Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Colonna, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la konuşarak bu ülkede tutuklu bulunan 7 Fransız'ın derhal bırakılmasını ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesini talep etti ve İran'daki baskıyı kınadığını dile getirdi. Güncel Kaynak: AA / Esra Taşkın Mevlüt Çavuşoğlu Twitter Fransa İran Güncel Haberler

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