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Colonna, İran'da tutuklu bulunan 7 Fransız'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu

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Colonna, İran'da tutuklu bulunan 7 Fransız'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İran'da tutuklu bulunan 7 Fransız'ın derhal serbest bırakılmasını istedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İran'da tutuklu bulunan 7 Fransız'ın derhal serbest bırakılmasını istedi.

Fransa Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Colonna, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la konuşarak bu ülkede tutuklu bulunan 7 Fransız'ın derhal bırakılmasını ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesini talep etti ve İran'daki baskıyı kınadığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Twitter Fransa İran Güncel Haberler

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