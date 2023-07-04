Kahramanmaraş'ta bir kısmı meydana gelen depremler sonrası yıkılan istinat duvarı tehlike oluşturuyor. Onikişubat ilçesindeki Yörük Selim mahallesindeki sokak tehlike altında. Mahalle sakinleri çalışma başlatılmasını ve istinat duvarının kısa sürede yapılmasını istiyor.

Çöken istinat duvarı mahalleliyi korkutuyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir kısmı meydana gelen depremler sonrası yıkılan istinat duvarı tehlike oluşturuyor.

Onikişubat ilçeis Yörük Selim mahallesindeki sokak tehlike oluşturuyor. 6 Şubat depremlerinde bir bölümü yıkılan istinat duvarının, bir bölümü ise yağmur ve sel sularına maruz kalarak zarar gördü. Sokaktan geçen yol çöktü evler de çökme tehlikesi altına aldı. Tehlike oluşturan yolun yapılmasını isteyen mahalle sakinleri çalışma başlatılmasını istedi.

Yolun istinat duvarının kısa sürede yapılması gerektiğini belirten 75 yaşındaki Ümmet Gökdeniz, "Bu yol yanındaki istinat duvarı depremde yıkıldı. Deprem sonrası yağmur ve sel ile beraber büyük kısmı çöktü. Biz evde yatamıyoruz sokakların içinde yatıyoruz. Eve girerken zorlanıyoruz. Tüm yetkililere söylüyorum yardım edin. 10 kere geldiler ama bir netice yok" dedi.

Bir başka mahalleli ise yaşanan sıkıntı ile ilgilenilmesini istedi.