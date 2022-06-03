Çöken duvarın altına kalan Haci Ali toprağa verildi, okul arkadaşları mezarı başında dua etti - Haberler

Çöken duvarın altına kalan Haci Ali toprağa verildi, okul arkadaşları mezarı başında dua etti GAZİANTEP'in Araban ilçesinde, şiddetli fırtına sırasında inşaat halindeki evin çöken duvarının altında kalıp yaşamını yitiren 2 çocuktan Haci Ali Günseli (7) son yolculuğuna uğurlandı. GAZİANTEP'in Araban ilçesinde, şiddetli fırtına sırasında inşaat halindeki evin çöken duvarının altında kalıp yaşamını yitiren 2 çocuktan Haci Ali Günseli (7) son yolculuğuna uğurlandı. Sınıf arkadaşları, dersten çıktıktan sonra Hacı Ali'nin mezarı başına gelerek dua etti. İlçenin Hisar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde şiddetli fırtına nedeniyle inşaat halindeki bir evin duvarı çöktü. Bu sırada oyun oynayan 5 çocuk, çöken duvarın altında kaldı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmayla Hacı Ali Günseli (7), Mustafa Tiren (5), Vakkas Çalışkan (11), Seydi Çelik (14) ve Muhammed Mustafa Günseli, (11) göçük altından çıkarıldı. Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklardan Hacı Ali Günseli ve Mustafa Tiren, kurtarılamadı. Yaralı 3 çocuğun hastanedeki tedavisi devam ederken, Haci Ali Günseli sabah saatlerinde Hisar Mahallesi'ndeki cenaze namazının ardından toprağa verildi. ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI Haci Ali'nin okul arkadaşları cenazeye katılamadığı için okul çıkışı mezarlığa gelerek arkadaşlarının mezarı başında dua etti. Bazı arkadaşları ise olayın gerçekleştiği yerde toplandı. Mustafa Tiren'in yurt dışında olan babasının beklendiği, cenazesinin ikindide defnedileceği bildirildi. FOTOĞTAFLI Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Güncel Fırtına Güncel Haberler

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