Çöken Apartmanda Hayatını Kaybeden Bilir Ailesi Toprağa Verildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen apartman çökmesi sonucu hayatını kaybeden Levent, Emine, Muhammed Emir ve Hayrunnisa Bilir'in cenazeleri, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Aile üyelerinin cenaze namazında çok sayıda kişi yer aldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı apartmanda hayatını kaybeden Levent (44) ve Emine Bilir (37) çifti ile çocukları Muhammed Emir (12) ve Hayrunnisa Bilir'in (14) cenazeleri, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Gebze'de çöken apartmanda hayatını kaybeden Levent Bilir ile eşi Emine ve çocukları Muhammed Emir ve Hayrunnisa Bilir'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Çoban Mustafa Paşa Camisi'ne getirildi. Buradaki cenazeye Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı (YRP) Fatih Erbakan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bilir ailesi, Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Enkaz altından 8 saat sonra sağ çıkarılan ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi nedeniyle cenazeye katılamadı. Bilir'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
