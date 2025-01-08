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Çokal Barajı'nda Su Doluluk Oranı Yüzde 67'ye Ulaştı

Çokal Barajı'nda Su Doluluk Oranı Yüzde 67'ye Ulaştı
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Çokal Barajı'nda son haftalardaki yağışlarla birlikte su doluluk oranı yüzde 67 olarak belirlendi. Baraj, 54 yerleşim birimine içme ve kullanma suyu sağlıyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı olan Çokal köyünde bulunan Çokal Barajı'nda su doluluk oranı yüzde 67'ye ulaştı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda yapımı tamamlanan 204 milyon metreküp depolama kapasiteli, 54 yerleşim birimine içme ve kullanma suyu sağlayan Çokal Barajı'nda son haftalardaki yağışlar etkili oldu.

Gelibolu Gökbüet Barajı Su Birliği'nin ham su kaynağı olan Çokal Barajı'ndaki su doluluk oranı, yapılan son ölçümlerde yüzde 67 olarak kaydedildi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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