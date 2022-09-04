Çok Uluslu Şirketler Çin'deki Hizmet Ticareti Fuarında Fırsatlardan Yararlanıyor

BEİJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de devam eden 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda (CIFTIS) ziyaretçiler, yerli ve yabancı girişimler tarafından sergilenen çeşitli dijital uygulamalara doyuyor. Fuarda sergilenen bir uyku izleme platformu, dijital teknolojiyle izleme ve büyük veri analizi sayesinde, kalp krizi gibi 10'dan fazla hastalığı önceden haber verebiliyor. Halk sağlığı merkezlerinin işbirliği sayesinde yaşlıların sağlık takibi için tek noktadan hizmet programı, yaşlı bakım hizmetlerini eksiksiz şekilde sağlayabiliyor. Zhongshang Dingsheng Varlık Yönetimi Grubu Ltd. Şti'nin Genel Müdürü Liang Yongzheng, bu hizmetlerin önleme ve izleme, ilk yardım ve rehabilitasyon tedavisini içerdiğini ve evde akıllı yaşlı bakımından yararlanılmasını mümkün kıldığını söyledi.

Fuarın düzenlendiği mekanlardan biri olan Shougang Park'ta, antik bir kültürel miras olan Pekin Operası yeniden moda oldu. Beijing Yurtdışı Kültürel Alışverişler Merkezi tarafından hazırlanan ve Pekin Operası'nın kültürel yolculuğunu konu alan bir akıllı harita, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Harita, Beijing'de antik Pekin Operası'nın sahnelendiği tiyatro sahneleri, performans mekanları ve yakınlardaki restoranlar gibi 100'den fazla şehrin simge mekanlarının bulunmasına yardımcı oluyor. Her bir mekan izleyicilerin sanal gerçeklik (VR) panoramik manzaraları ve anında gezinmeyi deneyimlemesine olanak tanıyan grafik, resim ve video biçiminde ayrıntılı bilgilerle donatıldı. Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2011 yılında yüzde 48 olan küresel dijital hizmetlerin toplam hizmet ticareti içindeki payı, 2020 yılında yüzde 63,6'ya yükseldi.

Amazon Web Hizmetleri Büyük Çin Bölgesi Endüstri Çözümleri Baş Mimarı Bai He, "Kovid-19 pandemisi riskler ve zorlukları beraberinde getirdi. Ancak CIFTIS'in her köşesinde iş fırsatları var" dedi. Bai, "Şirketimiz, hizmet ticareti fuarı aracılığıyla dünyaya en ileri teknolojileri ve medikal sağlık, otomobille seyahat, akıllı imalat ve diğer alanlarda son gelişmeleri gösterme umuduyla fuara peş peşe iki yıldır katılıyor" diye ekledi. Dijital teknoloji bu yılki hizmet ticareti fuarında ön plana çıkan temalardan biri. Bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, blokzincir ve diğer teknolojiler üretimin, dolaşımın ve tüketimin tüm yönlerine sızdı ve hizmet ticaretinin dijital "hız şeridine" girmesine imkan tanıdı. Çin'in dijital hizmet ticaretinin engin okyanusunun mavilikleri, muazzam büyüklükte küresel pazar potansiyeli sundu. 13. Beş Yıllık Plan döneminde (2016-2020) Çin'in dijital ticareti yüzde 47,4 büyüdü. Çin Ticaret Bakanlığı tarafından Ağustos ayında yayınlanan verilere göre, 2022 yılın ilk yarısında hizmet ithalatı ve ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,6 artışla 2,89 trilyon yuana (yaklaşık 419 milyar ABD doları) ulaştı.

Bunlar arasında telekomünikasyon, bilgisayar ve bilişim hizmetleri ihracatı yüzde 16,3 artışla, bilgi yoğun hizmet ihracatının hızla büyüdüğü bir alan haline geldi. Studio Legale D'Andrea'nın kamu ilişkileri sorumlusu Cao Qian, "Çin ile işbirliğimizin geleceği konusunda son derece iyimseriz" dedi. Şirket geçen yıl Beijing'de bir ofis kurdu ve bu yıl buna Shenzen ve Hong Kong ofislerini ekledi. Cao, "Fuar aracılığıyla daha fazla işbirliği fırsatları bulmayı umuyoruz. Ayrıca bunun karşılığında Çin'in yüksek kaliteli hukuk hizmetleri sektörünün gelişmesine yardımcı olabiliriz" diye ekledi. 2022'in ilk yarısında Çin'in hizmet sektörü, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,2 artışla 537,13 milyar yuan yabancı sermaye kullandı. Epson (Çin) Ltd. Şti. Başkanı Fukaishi Akihiro, fuar sırasında "'Dijital CIFTIS' bize Çin'in pazar fırsatlarını ve ekonomik ve ticari başarılarını dünyayla paylaşmak için harekete geçtiğini gösterdi" dedi. Bu yılki CIFTIS, Fortune Global 500 listesinde yer alan 400'den fazla şirketi ve sektör lideri işletmeleri çevrimdışı olarak fuara katılmak üzere kendisine çekti.