Çok Sayıda Ülke Türkiye ve Suriye'ye Arama Kurtarma Ekipleri Gönderdi

Türkiye ve Suriye'yi Pazartesi günü vuran iki büyük ve ölümcül deprem sonrasında çok sayıda ülke, iki komşu ülkeye kurtarma ekipleri gönderdi.

82 kişilik Çin kurtarma ekibi, Air China charter seferiyle 8.000 kilometreden fazla mesafe kat ederek Çarşamba günü yerel saatle 04.30'da Türkiye'ye vardı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamada, 100'den fazla kişiden oluşan Rus kurtarma ekibinin, pek çok kişinin hayatını kaybettiği depremler sonrasında yardım etmek amacıyla Türkiye'ye geldiği bildirildi.

Tunus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tunus Salı günü Türkiye'ye insani yardım malzemesi yüklü bir askeri uçak gönderdi. Çarşamba günü ise Suriye'ye bir uçak gönderilecek.

Madrid'den itfaiye ekipleri ile İspanya Askeri Acil Durum Birimi'ne bağlı birlikler, Türkiye'deki kurtarma çalışmalarına katılmak üzere iki askeri uçakla Pazartesi gecesi İspanya'dan yola çıktı.

Türkiye ve Suriye'de Pazartesi günü meydana gelen yıkıcı depremlerde 11.000'in üzerinde insan hayatını kaybetti, on binlerce insan yaralandı. Depremden etkilenen bölgelerdeki binaların yapısal olarak sağlam olmayıp her an yıkılabilecekleri belirtiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)