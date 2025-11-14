Haberler

COINO AŞ Üzerinden Suç Gelirlerinin Aklanması İddiası: 17 Kişi Gözaltında

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto varlık alım satım platformu COINO AŞ hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Şirketin hesaplarından yurt dışına suç gelirlerinin aklandığı iddia ediliyor ve TMSF kayyum olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto varlık alım satım platformu COINO AŞ üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüphelinin gözaltına alındığını, söz konusu şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından tanzim edilen rapora göre, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ'nin hesaplarında yapılan incelemelerde, şirketin 2024'te temmuz-aralık arasındaki toplam para girişi 211 milyon 563 bin 563 lirayken 2025 ocak-mayıs arasındaki toplam para girişinin 11 milyar 948 milyon 942 bin 887 lira olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şirket hesaplarından 12 milyar 350 milyon 393 bin 826 liranın aralarında yurt dışı kaynaklı kripto varlık sağlayıcı platformların da bulunduğu tüzel kişilere gönderildiği, 282 milyon 923 bin 646 liranın ise gerçek kişi hesaplarına gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, "Şirketin kripto hareketlerine ilişkin MASAK tarafından erişim sağlanan açık kaynak verileri üzerinden yapılan analiz çalışmalarında 23 Temmuz'a kadar toplam 769 milyon 786 bin 12 USDT (güncel kurda yaklaşık 32 milyar lira) kripto varlık girişi ve 769 milyon 446 bin 673 USDT kripto varlık çıkışı bulunduğu, 330 milyon 777 bin 643 USDT (güncel kurda yaklaşık 13,9 milyar lira) tutarında kripto çekme işleminin hiçbir platformda kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine aktarıldığı"nın anlaşıldığı kaydedildi.

Şirket hesaplarından para gönderilen 802 gerçek kişiden 645'i hakkında "yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" gibi suçlar yönünden bilgi bulunduğu, 172 kişi hakkında ise bu suçlardan soruşturma ve kovuşturma yapıldığı ifade edilen açıklamada, yine şirketin hesabına para gönderen gerçek ve tüzel kişiler hakkında "yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" gibi suçlar yönünden soruşturma ve kovuşturmalarının bulunduğunun tespit edildiği vurgulandı.

Yapılan tespitler neticesinde "yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" gibi suçlardan elde edilen gelirlerin gerçek kişiler ve tüzel kişiler hesaplarından COINO AŞ isimli şirkete yatırıldığı anlatılan açıklamada, şirkete yatırılan suç gelirlerinin kripto varlığa dönüştürülerek herhangi bir platformda bulunmayan cüzdan hesaplarına ve kaynağı yurt dışında bulunan kripto varlık sağlayıcısı platformlara aktarıldığı kaydedildi.

Toplam değeri 637 milyon lira olan 10 araç, 7 taşınmaz ve 16 şirkete el konuldu

Bu şekilde suç gelirlerini yurt dışına çıkarmak suretiyle "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunun işlendiği belirtilen açıklamada, bu suçu işlediği değerlendirilen 1'i yurt dışında 2'si cezaevinde 22 şüphelinin tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, düzenlenen operasyonda 17 zanlının gözaltına alındığı, suçtan kaynaklanan mal varlığı olduğu değerlendirilen şüphelilere ve yakınlarına ait yaklaşık toplam değeri 637 milyon lira olan 10 araç, 7 taşınmaz ve COINO AŞ dahil olmak üzere suç gelirlerinin aklanmasında aracı olarak kullanılan toplam 16 şirkete İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulduğu bildirildi.

Ayrıca, COINO AŞ'ye gerçek kullanıcıların bulunması ihtimaline binaen mağduriyet yaşanmaması amacıyla TMSF'nin kayyum olarak atandığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
