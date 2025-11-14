COINO A.Ş. Üzerine Soruşturma: 12,3 Milyar Lira Suç Geliri Üzerinde İşlem Yapıldı

COINO A.Ş.'ye yönelik soruşturma kapsamında yaklaşık 12,3 milyar liranın yurt dışı kripto platformlarına, 282 milyon liranın ise gerçek kişi hesaplarına aktarıldığı, şirket hesaplarında ise güncel kurla 32 milyar liralık kripto giriş tespit edildi. Suç gelirlerinin kriptoya dönüştürülerek kayıt dışı cüzdanlara taşındığının belirlenmesi üzerine 17 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 637 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu ve COINO A.Ş. ile birlikte 16 şirkete TMSF kayyım olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.'nin hesaplarında para hareketleri tespit edildi. Rapora göre, şirket hesaplarından yaklaşık 12 milyar 350 milyonun, aralarında yurt dışı kripto varlık sağlayıcı platformların da bulunduğu tüzel kişilere gönderildiği, yaklaşık 282 milyon 923 bin liranın ise gerçek kişi hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

32 MİLYAR GİRİŞ TESPİT EDİLDİ

Şirketin kripto varlık hareketlerine ilişkin olarak MASAK tarafından açık kaynak verileri üzerinden yapılan analizlerde, 23 Temmuz 2025 tarihine kadar toplam güncel kurla yaklaşık 32 milyar lira giriş ve yaklaşık 769 milyon dolar çıkış olduğu görüldü. Ayrıca yaklaşık 13,9 milyar lira herhangi bir platformda kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine aktarıldığı belirlendi. Şirket hesaplarından para gönderilen 802 gerçek kişiden 645'i hakkında 'Yasa dışı bahis', 'Dolandırıcılık', 'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' gibi suçlarla ilgili bilgiler bulunduğu, 172 kişi hakkında ise bu suçlardan soruşturma veya kovuşturma yürütüldüğü öğrenildi. Şirket hesabına para gönderen gerçek ve tüzel kişilerin de benzer suçlarla ilgili kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ HESAPLARINDAN PARA COINO A.Ş'YE AKTARILDI

Tespitler sonucunda, 'Yasa dışı bahis', 'Dolandırıcılık' ve 'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' gibi suçlardan elde edilen gelirlerin gerçek ve tüzel kişi hesapları üzerinden COINO A.Ş.'ye aktarıldığı, bu gelirlerin kripto varlığa dönüştürülerek herhangi bir platformda kayıtlı olmayan cüzdanlara ve yurt dışında bulunan kripto varlık sağlayıcılarına gönderildiği, bu şekilde 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçunun işlendiği değerlendirildi.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, ŞİRKETE TMSF ATANDI

Soruşturma kapsamında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna karıştığı düşünülen İstanbul'da 17, Hatay'da 1, Kocaeli'nde 1, yurt dışında 1 ve cezaevinde bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 22 şüpheli tespit edildi. 14 Kasım'da yapılan operasyonla 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ve yakınlarına ait suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam yaklaşık 637 milyon lira değerindeki 10 araç, 7 taşınmaz ve COINO A.Ş.'nin de aralarında bulunduğu suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı belirlenen toplam 16 şirkete el konuldu. Ayrıca TMSF, ilgili şirketlere kayyım olarak atandı.