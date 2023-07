Coğrafi işaretli Bursa şeftalisinin hasadı başladı... Rekolte sıkıntısı var

BURSA - Meşhur Bursa şeftalisinde hasat başladı. Kestel ilçesinde 4 bin 460 dekar alanda yetişen ürünlerden 8 ila 10 bin ton civarı rekolte bekleniyor. Coğrafi işareti olan Bursa şeftalisi Avrupa ülkelerinden rağbet görüyor.

Coğrafi işaretli Bursa şeftalisinin hasadı başladı. Kestel ilçesinde 4 bin 460 dekar alanda yetiştirilen şeftalilerden bu yıl 8 ila 10 bin ton rekolte bekleniyor. Kalitesiyle Rusya, Ukrayna ve Avrupa'nın birçok ülkesinden rağbet gören Bursa şeftalisinin bu sezon rekolte sıkıntısı yaşadığı belirtilirken tarladan kilogramı 12 ila 15 liradan alıcı buluyor.

Hava şartları üreticiyi olumsuz etkiledi

Bir sezonda ortalama 50 kilogram ürün veren ağaçların bu yıl 30 kilograma kadar gerilediğini söyleyen Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, "Şu an itibariyle hasadımız başladı. Umut ettiğimizi bulamasak ta mal yerde kalmıyor. Ama tabi ki maliyetleri yüksek. Şu an tarladan 12-15 lira bandında gidiyor şeftalimiz. Rekolte sıkıntılarımız var. Bir ağaç 50 kilogram ürün çıkarıyorsa bu yıl 30 kilogram civarında. Ani hava değişimleri oldu, soğuktan birden sıcak havaya dönünce aşırı bir nem yaptı. Bu yaşadığımız nem; sezon ürünlerinde pişkinliğe neden olur. Ürün çabuk olgunlaşır. Geç başladı çabuk olgunlaştı. Yağışlardan dolayı geç kalınmıştı. Ani gelen sıcaklar ve gece soğuğu, gündüz sıcağı meyve üzerinde çok çabuk nem oluşturdu. Meyve üzerinde bir etki bıraktı" dedi.

"Bursa şeftalisinin kalite sorunu yok"

Üretilen şeftalilerin bir an önce tüketici ile buluşmasını beklediklerini söyleyen Kılıç, "Biz de çiftçi olarak hızlıca hasada başladık. Şu an için hasatta sıkıntımız yok. Her şey iyi gidiyor. "İnşallah piyasalar biraz daha düzelir" diye umut ediyoruz. Bizim malımız belki 20 lira yerine 15 lira yapabilir ama amacımız burada mal kalmasın. Piyasaya sürülsün, tüketilsin. Gerek ihracat, gerekse iç piyasa üzerinde malın tüketilmesi gerekiyor. Hasada yeni başladık, daha malın yüzde 10'unu topladık. İnşallah bu süreç böyle geçer, çiftçi rahat bir nefes alır. İyi kalite bir ürün çıkarıyoruz. Bursa şeftalisinin kalite sorunu yok. Bursa şeftalisi Allah'ın bize vermiş olduğu bir nimet. Aroması çok değişik bir şeftali" dedi.

Sabahın ilk ışıklarıyla saat 5'te ürün toplamaya başlayan çiftçiler öğle saatlerine kadar işlerinin büyük bir kısmını hallediyor. Daha sonra ürünler ihracatlık yada iç pazar için hazırlanıyor.