'COFFEX İstanbul Kahve Fuarı' başladı

Bu yıl beşincisi düzenlenen COFFEX İstanbul Kahve Fuarı, Haliç Kongre Merkezi'nde başladı.

Kahve sektöründen 80'e yakın markanın katılımıyla gerçekleşen fuar, 2 bin 500 metrekare büyüklüğündeki geniş alanda düzenlendi.

Fuar Koordinatörü Reha Kadak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörün ulusal ve uluslararası önemli markalarını fuarda bir araya getirdiklerini söyledi.

Her yıl 20 bine yakın katılımcının fuara geldiğini belirten Kadak, "Sadece son kullanıcıları ilgilendiren bir festival değiliz. Çoğunlukla bir fuar olarak iş ortaklıkları geliştirmeye yönelik şirketleri ağırlıyoruz. Bunun yanında gastronomi öğrencileri, kahve meraklıları ve gençler ilgi gösteriyor. Aynı zamanda 4 gün boyunca sektörün değerli isimleriyle atölye çalışmaları ve konferanslar düzenleniyor." diye konuştu.

Kahve çekirdekleri tedarikçileri, ekipman üreticileri ve kahve tutkunları bir araya getiren fuar süresince her gün kahve kavurma, porselen, çikolata ve resim atölyeleri düzenliyor.

Fuar, 7 Mayıs'a kadar ziyaret edebilecek.???????