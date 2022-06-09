CoD: Modern Warfare 2 dudak uçuklatan fiyata satışa çıktı - Haberler

Call of Duty serisi, yeni Modern Warfare 2 ile tekrardan Steam'e dönüyor. Geçtiğimiz günlerde CoD: Modern Warfare 2'nin ilk fragmanını paylaşan Activison, oyunu nihayet ön siparişe açtı. Call of Duty Modern Warfare 2 Türkiye fiyatı ne kadar?

Call of Duty Modern Warfare 2 ön sipariş fiyatı

Geçtiğimiz hafta oyunun fragmanı yayınlanmış ve uzun bir aranın ardından Steam'e geleceği müjdesini almıştık. 28 Ekim tarihinde çıkış yapması planlanan yeni Modern Warfare 2 için ön sipariş süreci başladı. Call of Duty Modern Warfare 2 ön sipariş fiyatı 699 TL olarak belirlendi.

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"Call of Duty'de yeni bir dönem başlıyor" sloganıyla Steam'de erişime açılan yeni Modern Warfare 2, iki ayrı sürüme sahip. Oyunun standart fiyatı 699 TL, Vault Edition ise 779 TL fiyat etiketiyle geliyor. Oyun içerisinde hikaye modu, çok oyunculu mod ve hikaye tabanlı eşli Spec Ops sunulacak.

Activision'ın açıklamasına göre, yeni oyunla birlikte CoD 2.0 olarak adlandırılan bir döneme girildi. Bu, 2019 yılında erişime açılan Modern Warfare ile serinin yepyeni bir şekilde sunulmaya başlandığı anlamına geliyor.

Steam'de yer alan açıklamaya göre; yepyeni silah tutuş mekanikleri, gelişmiş yapay zeka, yeni silah atölyesi ve grafiksel yenilikler oyuncuları bekliyor.

Call of Duty: Modern Warfare 2'nin konusu henüz belirsiz. Ancak daha önceki sızıntılar, Kolombiyalı uyuşturucu karteliyle savaşan özel kuvvetleri oynayacağımızı gösterdi. Henüz doğrulanmadı, ancak yeni Modern Warfare 2 için uygun gibi görünüyor.

Modern Warfare 2'de Görev Timi 141; Kaptan John Price, Simon "Ghost" Riley, John "Soap" MacTavish, Kyle "Gaz" Garrick ve Meksika Özel Kuvvetleri'nden Albay Alejandro Vargas gibi ikonik karakterler ile geri dönecek.

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