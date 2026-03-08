Çocukluk hayalinin peşinden giden kadın aşçılığı bıraktı taksi şoförü oldu

Kocaeli'de yaşayan Tuğçe Bayram, 3 yıldır sürdürdüğü aşçılık mesleğini bırakarak taksi şoförlüğüne başladı.

Bir çocuk annesi 32 yaşındaki Bayram, aşçılık mesleğini 3 yıl sürdürdükten sonra çocukluğunda dayısından etkilenerek hayalini kurduğu taksicilik yapmaya karar verdi.

Belgelerini tamamlayarak İzmit ilçesinde 8 ay önce çalışmaya başlayan Bayram, kadınların her alanda başarılı olabileceğine dikkati çekmek istiyor.

Taksi şoförlüğü yaparak ailesinin geçimini sağlayan Bayram, dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla çalışma arkadaşlarının yanı sıra müşterilerinden de destek görüyor.

"Hayalimi gerçekleştirdiğim için mutluyum"

Tuğçe Bayram, AA muhabirine, çocukluk hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Çalıştığı durakta kendisini güvende hissettiğini belirten Bayram, diğer şoför arkadaşlarından da her zaman destek gördüğünü kaydetti.

Bayram, ailesinden de destek gördüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çocuğum da bu mesleği yaptığım için çok mutlu oluyor. Çok gurur duyuyor. Zaten onun geleceği için bir şeyler yapıyorum. Hasta olduğum zaman bile durağa gelmek istiyorum. Hiç evde durmak istemiyorum. Hayallerimin peşinde koşuyorum. Aslında bir kadının bir şeyleri başarabileceğiyle ilgili farkındalık oluşturmak istiyorum. Özellikle gece de çalışıyorum ki gece kadınlar bindiği zaman şaşırıyor. Kadın sürücü gördükleri zaman çok heyecanlanıyorlar, mutlu oluyorlar. Onların mutluluğuyla ben de mutlu oluyorum."

"Kadın her yerde olmalı"

Mesleğine aşık olduğunu, müşterilerinden de çoğunlukla olumlu tepkiler aldığını anlatan Bayram, "Müşterilerimden 'Bu iş zor, bu işi bıraksan mı?' diyenler oluyor ama Allah'ın izniyle pes etmeden çalışacağım." diye konuştu.

Bayram, mesleğine sıkı sıkı sarıldığını belirterek, "2015'ten beri ehliyetim var. 8 aydır taksicilik yapıyorum, sanki yıllardır araba kullanıyorum gibi kullanıyorum." dedi.

Kadınların hayallerinin peşinden gitmesi gerektiğini söyleyen Bayram, "Kadın her yerde olmalı. Her yerde olduğumuzu da göstermeliyiz." ifadesini kullandı.

"Bizi derliyor, topluyor, düzeltiyor"

Tuğçe Bayram'ın çalıştığı Yeşilova taksi durağının başkanı Fatih Günen de daha önce taksi duraklarında hiç kadın şoför çalışmadığını belirterek, ilk başlarda kendilerinin de müşteriler gibi çok şaşırdığını kaydetti.

Bayram'ın, durağa renk kattığını ifade eden Günen, "Tuğçe Hanım sempatik, çalışkan ve dürüst biri. Kadın elinin değdiği her yer güzel oluyor. Son derece keyifli, uyumlu çalışıyoruz. Biz de elimizden geldiği kadar kendisine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kendisi çok istekli ve cesaretli bir hanım. O da işine güzel yansıyor. Bize de çok yansıyor. Bizi de çok motive ediyor." diye konuştu.

Günen, Bayram'ın durağa ilk geldiğinde tedirgin olduklarını anlatarak, "Biraz ön yargı oluşuyor tabii. Kadın taksici çok alışılagelmiş bir durum değil. 'Bir deneyelim.' dedik. Çok da güzel oldu. Bizi derliyor, topluyor, düzeltiyor. Taksi durağındaki tutum ve davranışlar, konuşmalar her şeyimize yansıyor. Keşke bütün duraklarda olsa." değerlendirmesinde bulundu.