Çocukluk hayali bisiklete kavuşan Şeval öğretmen tutkuyla pedal çeviriyor

HALİL İBRAHİM SİNCAR/ŞAHİN SEÇEN - Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı bir kırsal mahallede öğretmenlik yapan 27 yaşındaki Şeval Yuca, bisiklet tutkusundan vazgeçmiyor.

Muş'un Bulanık ilçesinin bir köyünde doğan Yuca, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini bitirip bir süre ücretli öğretmenlik yaptıktan sonra Kızıltepe ilçesinin Akyazı Mahallesindeki Akyazı Ortaokuluna 2 yıl önce rehber öğretmen olarak atandı.

Çocukken kullanamadığı bisiklete üniversite yıllarında kavuşan ve öğretmen olduktan sonra ilk maaşıyla da bisiklet satın alan Yuca, okula bisikletle gidip geliyor, işleri için ilçeye giderken de bisiklet kullanıyor.

Öğretmenliğe başladıktan sonra bisiklet kullandığını öğrenen babasının "Bisikleti bırak sana araba alayım" sözüne rağmen bu tutkusundan vazgeçmeyen Yuca, Mardin'in her karışını "Leyla" ismini verdiği bisikletiyle geziyor.

Türkiye ve yurt dışında düzenlenecek yarışmalara katılmak isteyen Yuca, kız çocuklarını bisiklet kullanmaya teşvik etmeyi ve bisikletiyle dünyayı gezmeyi hedefliyor.

"Erkek kardeşime almışlardı ama bana almamışlardı"

Artuklu Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü yöneticisi de olan Yuca, AA muhabirine, çocukken kendisine bisiklet alınmadığını ve bu durumun her zaman içinde ukde kaldığını söyledi.

Doğu'daki her kız çocuğunun olduğu gibi kendisinin de bir bisiklet hayalinin bulunduğunu anlatan Yuca, "Erkek kardeşime almışlardı, ama bana almamışlardı hatta binmeye çalıştığımda 'Sen kızsın, in o bisikletten.' denilince içime oturmuştu. Sanırım ondan sonra bisiklet bende bir tutku oldu." dedi.

Ailesinden habersiz üniversite son sınıfta bisiklet aldığını, üniversite bitince de onu satmak zorunda kaldığını kaydeden Yuca, göreve başladıktan sonra ilk maaşıyla yeniden bisiklet aldığını belirtti.

"Leyla ismini koyduğum bisikletimle yollarda leyla gibiydik, ikimiz de çok mutluyduk. İki teker üstünde bir yerden bir yere gitmek inanılmaz farklı. Bunu yapınca doğayı keşfettim, doğayla birlikte kendimi keşfettim. Beni tanıyanların hemen akıllarına bisiklet gelir. Kızıltepe'de beni tanıyan herkes 'Şeval ve Şeval'in bisikleti Leyla.' der." ifadelerini kullanan Yuca, Mardin'in her karışını gezdikten sonra il dışına da çıkmaya başladığını kaydetti.

İlk başta Diyarbakır'a, ardından da Şanlıurfa ve Gaziantep'e gittiğini belirten Yuca, İzmir'den başlayıp Aydın, Muğla ve Antalya arasında da bisiklet kullandığını anlattı.

"Çevremizde bisiklet kullanan kız çocukları olsun"

Kız çocuklarının bisiklet sürmesini önemsediğini ve bunun için bir çalışma yapmayı hedeflediğini kaydeden Yuca, kız çocuklarına bisiklet kullanmayı öğretmek istediğini dile getirdi.

Yuca, bisikletin hayatına sosyalleşme ve sağlık açısından çok şey kattığını belirterek, bisiklet sürerken birçok insanla tanışma fırsatı yakaladığını söyledi.

Sağlığı el verdiği müddetçe bisiklet sürmeye devam edeceğini ifade eden Yuca, şöyle konuştu:

"Bisikletin arkasına ben çantamı, çadırımı, eşyalarımı koyduktan sonra tüm evim bisikletin arkasında oluyor. İstediğim gibi her şehre her ülkeye gidebilirim, bu konuda kendime güveniyorum. Bisikletlilere özellikle trafikte biraz daha saygı gösterilmesini istiyorum. Kız çocukları bol bol bisiklet sürsün. Çevremizde bisiklet kullanan kız çocukları olsun. Elimden geldiğince bu topluma bisikletli kadınlar kazandıracağım."

Yuca'nın öğrencisi Perşin Su Kuzu da öğretmenlerini çok sevdiklerini belirterek, "Okula bisikletle gelip gidiyor. Biz de onun gibi bisiklet sürmek istiyoruz." dedi.