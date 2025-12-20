Kursa gidip, çocukluk hayali pastacılığa başladı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Ayşe Taşhan (36), çocukluk hayali olan pastacılık yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Taşhan, "Çocukluğumdan beri kendim üretip satmayı hayal ediyordum. 1 yıl pastacılık eğitimi aldım. Şu anda da kendi yerimi açtım. Hem üretip hem de satıyorum. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim" dedi.

Samsun'da Ayşe Taşhan, aile ekonomisine katkıda bulunmak için eşi Yüksel Taşhan (41) ile birlikte İlkadım ilçesinde bir ekmek fırınında çalışmaya başladı. 2 yıl boyunca eşinin yanında fırında ekmek yapan Ayşe Taşhan, fırıncılığın bir kadın için oldukça zorlayıcı olduğunu fark ettikten sonra, çocukluğundan beri ilgi duyduğu pastacılığa yönelme karar verdi. Bu doğrultuda 2023 yılında Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezi'nde yaş ve kuru pasta kursuna katılan Taşhan, yaklaşık 1 yıl süren eğitimin ardından ustalık belgesini aldı. Eğitiminin ardından kendisini daha da geliştirmek için özel bir pastanede 1 yıl boyunca çalışarak mesleki deneyim kazandı. Edindiği bilgi ve tecrübeyi kendi işine taşımak isteyen Taşhan, eşiyle birlikte hayalini kurduğu iş yerini açtı. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaklaşık 1 ay önce hizmete giren işletmede tüm ürünleri kendisinin hazırladığını belirten Taşhan, kendi ürettiğini kendisinin satmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Hayalini gerçekleştirdiğini belirten Ayşe Taşhan, "Çocukluğumdan beri kendim üretip satmayı hayal ediyordum. Pastacılığa da ilgim vardı. Bunun için de İlkadım Halk Eğitim kursundan 1 yıl eğitim aldım. Daha sonra da özel bir yerde de 1 yıl çalışıp deneyim kazandım. Şu anda da kendi yerimi açtım. Hem üretip hem de satıyorum. Çocukluk hayalimi de gerçekleştirmiş oldum" diye konuştu.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ / Samsun