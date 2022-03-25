"Çocuklarla Şiirli Okuma Kültürü Yolculuğu" etkinliği yapılacak

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Çocuk Vakfı ile Beykoz Kemalettin Tuğcu İlçe Halk Kütüphanesi iş birliğiyle "Çocuklarla Şiirli Okuma Kültürü Yolculuğu" programı düzenlenecek.

Çocuk Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, 28 Mart- 3 Nisan'da kutlanan 58. Kütüphane Haftası'nda gerçekleştirilecek program, vefatının 26. yılında Kemalettin Tuğcu'ya adanacak.

Yücel Çelikbilek Gençlik Merkezi'nde 29 Mart'ta yapılacak etkinlikte, 32 şairin kitap ve okuma kültürü temalı şiirlerini, ilkokul öğrencileri Havvanur Aslan, Betül Nisa Suiçmez, Miraç Aydemir, Berfin Demiş, Zeyneo Duruer, Aslı Gündoğdu, Abdülbaki Mercan okuyacak.

Aynı programda şair Mustafa Ruhi Şirin, çocuklarla "Kitaplar Uçurtmaya mı Benzer Gökyüzüne mi?" konulu söyleşi gerçekleştirecek.

Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli'in de katılacağı programda Beykoz'da öğrenim gören 200 ilkokul ve ortaokul öğrencisine çocuk edebiyatının farklı türlerinde kitaplar ve çocuk dergileri armağan edilecek.

Çocuk Vakfı Çocuk Edebiyatı Okulu'nun hazırladığı ve okullara duyurulan "Çocuklarla Şiirli Okuma Kültürü Yolcuğu Seçkisi"nde Fazıl Hüsnü Dağlarca'dan Yalvaç Ural'a, Mevlana İdris'ten Bestami Yazgan'a çok sayıda şairin şiirleri yer alıyor.