Beylikdüzü'nde eşi ve baldızını öldüren sanığa 2 kez müebbet hapis cezası verildi

BEYLİKDÜZÜ'nde çocuğunun evde bulunduğu sırada eşi Vildan Boduroğlu ile baldızı Fatma Zehra Koyun'u bıçaklayarak öldüren Ferhat Boduroğlu ve yardım eden Arif Türkan hakkında karar verildi. Mahkeme, Ferhat Boduroğlu'nu 2 kez müebbet hapis, Arif Türkan'a ise müebbet hapis cezası verdi.

Olay, Beylikdüzü'nde 17 Eylül 2022'de meydana geldi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Vildan Boduroğlu ile Ferhat Boduroğlu'nun ayrılma aşamasında olduğu belirtildi. İddianameye göre 16 Ekim saat 23.00 sıralarında Vildan Boduroğlu, kızı ve kız kardeşi Fatma Zehra Koyun, Ferhat Boduroğlu'nun evine gitti. O sırada evde Ferhat Boduroğlu'nun arkadaşları Arif Türkan ile Emre isimli kişi de bulunuyordu. Bir süre sonra Emre'nin evden ayrıldığı, daha sonra şüpheliler ile maktullerin birlikte alkol aldığı kaydedildi. İddianamede, ertesi gün Ferhat Boduroğlu ile eşi arasında tartışma çıktığı ve Boduroğlu'nun mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden 38 kez bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi. O sırada üst katta uyuyan baldızı Fatma Zehra Koyun'un da 22 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü ifade edildi. Olayın ardından Ferhat Boduroğlu'nun üzerini değiştirip kızını da yanına alarak evden ayrıldığı, Arif Türkan'ın ise Boduroğlu'ndan yaklaşık 24 dakika önce evden çıktığı aktarıldı.

İddianamede Ferhat Boduroğlu'nun 'eşe karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' ve 'canavarca hisle kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, Arif Türkan'ın ise aynı suçlara yardım ettiği gerekçesiyle 40 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

MAHKEMEDEN KARAR

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ferhat Boduroğlu ve Arif Türkan ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada hayatını kaybeden kardeşlerin babası Mustafa Koyun da hazır bulundu. Müşteki Koyun, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Sanık savunmaları ve avukat beyanları sonrası mahkeme heyeti, sanık Arif Türkan'ı, maktul Fatma Zehra Koyun'a yönelik 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan takdiri indirim uygulayarak müebbet hapis cezasına çarptırdı. Türkan hakkında, Vildan Boduroğlu'na yönelik aynı suçtan ise yeterli ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

2 KEZ MÜEBBET

Ferhat Boduroğlu hakkında ise eşi Vildan Boduroğlu'na yönelik 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan, müebbet hapis cezası verildi. Boduroğlu ayrıca baldızı Fatma Zehra Koyun'a yönelik 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verildi.

