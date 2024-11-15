Çocuklarının İsteği Üzerine Cenazeleri Yan Yana Defnedildi

ANKARA'da, Şükriye Karadeniz ile onu öldürüp intihar eden polis memuru eşi Kenan Karadeniz'in cenazeleri, çocuklarının isteği üzerine yan yana toprağa verildi.

Olay, önceki akşam Altındağ ilçesi Baraj Mahallesi'ndeki polis lojmanlarında meydana geldi. Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Kenan Karadeniz ile eşi Şükriye Karadeniz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Kenan Karadeniz, tabancayla eşi Şükriye Karadeniz'i vurdu. 2 çocuk annesi Şükran Karadeniz olay yerinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra kendini vuran ve ağır yaralanan Kenan Karadeniz ise dün sabah hastanede öldü. Çocuklarının isteği üzerine Karadeniz çiftinin cenazesi birlikte kılındı. Öğle namazı sonrası Ahmet Efendi Camisi'nde art arda kılınan cenaze namazlarının ardından çiftin cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.