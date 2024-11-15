Üye Girişi
Haberler

Çocuklarının İsteği Üzerine Cenazeleri Yan Yana Defnedildi

Çocuklarının İsteği Üzerine Cenazeleri Yan Yana Defnedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da, eşi tarafından öldürüldükten sonra intihar eden polis memuru Kenan Karadeniz ile eşi Şükriye Karadeniz'in cenazeleri, çocuklarının isteği üzerine yan yana toprağa verildi. Olay, Altındağ'daki polis lojmanlarında meydana geldi.

ANKARA'da, Şükriye Karadeniz ile onu öldürüp intihar eden polis memuru eşi Kenan Karadeniz'in cenazeleri, çocuklarının isteği üzerine yan yana toprağa verildi.

Olay, önceki akşam Altındağ ilçesi Baraj Mahallesi'ndeki polis lojmanlarında meydana geldi. Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Kenan Karadeniz ile eşi Şükriye Karadeniz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Kenan Karadeniz, tabancayla eşi Şükriye Karadeniz'i vurdu. 2 çocuk annesi Şükran Karadeniz olay yerinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra kendini vuran ve ağır yaralanan Kenan Karadeniz ise dün sabah hastanede öldü. Çocuklarının isteği üzerine Karadeniz çiftinin cenazesi birlikte kılındı. Öğle namazı sonrası Ahmet Efendi Camisi'nde art arda kılınan cenaze namazlarının ardından çiftin cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu

İki kız çocuğu, evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

 Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu

Milyon dolarlık dolandırıcılık davasına bakanlık da dahil oldu

 AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor

Günlerdir konuşulan iddia hakkında Çelik'ten açıklama
Üç günde, dördüncü 'Vakit tamamdır' paylaşımı yapan MHP'den hala açıklama yok

Üç günde aynı saatte aynı paylaşım! MHP'den hala açıklama yok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Fenerbahçe Zenit MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe Zenit maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Zenit maçı ne maçı, UEFA maçı mı, hazırlık maçı mı? MasterChef Düello kim kazandı? 15 Kasım Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 15 Kasım Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Annem Ankara dizisi nerede çekiliyor? Annem Ankara dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? MasterChef eleme adayları kim? 15 Kasım Cuma bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 15 Kasım Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef karnıyarık tarifi! En güzel karnıyarık tarifi! Karnıyarık tarifi nasıl yapılır? Karnıyarık için malzemeler! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! 15 Kasım Show TV Kızılcık Şerbeti 76. bölüm, yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle? Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle 83. bölüm SON BÖLÜM izle 15 Kasım Cuma! Annem Ankara dizisi hangi gün, ne zaman? Annem Ankara dizisi hangi kanalda, saat kaçta?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.