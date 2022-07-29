Çocuklarını zorla dilendirenlerin minibüsü ve evi olduğu ortaya çıktı - Haberler

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Çocuklarını zorla dilendirenlerin minibüsü ve evi olduğu ortaya çıktı

Çocuklarını zorla dilendirenlerin minibüsü ve evi olduğu ortaya çıktı

BURSA'da, çocuklarını zorla dilendiren yabancı uyruklu M.M. ile akrabası M.A.M.'ye 277'şer TL ceza uygulandı.

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BURSA'da, çocuklarını zorla dilendiren yabancı uyruklu M.M. ile akrabası M.A.M.'ye 277'şer TL ceza uygulandı. Yapılan araştırmada M.M.'nin minibüsü ve Eskişehir'de evi olduğu belirlendi.

Gemlik'te Doktor Ziya Kaya Mahallesi Yalova Yolu üzerinde çocukların zorla dilendirildiği ihbarı üzerine hareket eden Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çocuklarına zorla dilencilik yaptırdığı öne sürülen yabancı uyruklu M.M. ile akrabası olan M.A.M.'yi, direnmelerine rağmen zabıta müdürlüğüne götürdü. Yapılan aramada M.M.'nin üzerinden, çocukların dilenerek topladığı tahmin edilen 570 TL para ile minibüs anahtarı çıktı. Bu minibüs ile çocukları dilenecekleri mahallere getirip- götürdüğü öne sürülen M.M.'nin, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde de bir evinin bulunduğu ortaya çıktı. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan araştırmada herhangi bir suç kaydı bulunmayan M.M. ile M.A.M.'ye Kabahatler Kanununa Muhalefet suçundan 277'şer TL para cezası uygulandı.


Demirören Haber Ajansı / Kazım Blut - Güncel

Eskişehir Zabıta Gemlik Güncel Haberler

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