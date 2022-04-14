ÇOCUKLARINI GÖRMEYE GELEN ESKİ EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

DİYARBAKIR (DHA) - İZMİR'in Bornova ilçesinde, iddiaya göre boşandığı eşinde kalan 2 çocuğunu görmek için Konya'dan gelen ve dün boğularak öldürülüp cesedi battaniyeye sarılı olarak bulunan Remziye Tüysüz'ün cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alındı. Tüysüz'ün kornealarının bağışlandığı öğrenilirken, cenazenin Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

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