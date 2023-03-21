Çocuklarından birini boğan, diğerini öldürmeye çalışan Burcu tutuklandı

ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Burcu Ç. (30), 1 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü. Burcu Ç.'nin boğmaya çalıştığı 4 yaşındaki diğer oğlunu ise birlikte yaşadığı F.U. (37) kurtardı. Gözaltına alınan Burcu Ç. tutuklandı, kurtarılan oğlu devlet korumasına alındı.

Olay, geçen pazar akşamı, Gündoğmuş ilçesi Balkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İşten eve dönen F.U., birlikte yaşadığı Burcu Ç.'ye seslendi ancak cevap alamadı. Kadın ve 2 çocuğunun bulunduğu odaya giren F.U., Burcu Ç.'nin, oğlu 4 yaşındaki M.E.D.'yi boğmaya çalıştığını gördü. Müdahale eden F.U. çocuğu kurtardı. Burcu Ç.'nin aynı odadaki diğer oğlu M.Ç.'nin ise nefes almadığını fark eden F.U., jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde M.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Boğulma sonucu öldüğü anlaşılan M.Ç.'nin cenazesi, adli tıp kurumuna sevk edilirken, M.E.D. ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. M.E.D., hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından korumaya alındı.

Burcu Ç. ile F.U. jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan Burcu Ç. sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı, F.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Burcu Ç.'nin daha önce 2 evlilik yaptığı, çocuklarının da bu evliliklerden olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.