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Çocukların Yaktığı Ateşle Oyun Parkı Yangınında Hasar Tespiti Yapıldı

Çocukların Yaktığı Ateşle Oyun Parkı Yangınında Hasar Tespiti Yapıldı
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Tekirdağ'daki bir çocuk parkında, çocukların ısınmak için yaktıkları ateşin neden olduğu yangında, oyun grupları zarar gördü. Olay sonrası güvenlik kameraları incelendi ve yangına karışan çocuklar belirlendi.

Oyun gruplarının zarar gördüğü yangın, çocukların yaktığı ateşten çıkmış(2)

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki çocuk parkında oyun gruplarının zarar gördüğü yanına ilişkin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile itfaiye ekipleri tarafından hasar tespit çalışması yapıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ekipler parktan ayrıldı.

POLİS 4 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELEDİ

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de parktaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelenen yaklaşık 4 saatlik kamera görüntüsünde, olay sırasında 7 çocuğun olduğu belirlendi. Daha sonra adresleri belirlenen çocuklar polis merkezine getirildi. Çocukların ısınmak amaçlı ateşi yaktığı ve alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerinden kaçtıkları belirtildi.

'BEN DE GELİP BURADA EĞLENİYORDUM'

Parka gelen Efe Yasin (14), oyun gruplarının yandığını görünce çok üzüldüğünü belirterek, "Belediye çocuklar için buraya kaydırak yapmış eğlensinler diye. Gelmişler kaydırağı yakmışlar, çocuklar eğlenemeyecek şimdi kaydırak yok olmuş. Çocuklar şimdi üzülecek kaydırakları gitmiş. Ben de buraya geliyordum salıncakta sallanıyordum, eğleniyorduk burada. Şimdi kül olmuş her yer" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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