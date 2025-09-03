Haberler

El freni unutulan araç çocukların üzerine doğru gitti, ilkokul müdürü durdurdu

ERZİNCAN'da sürücüsü el frenini çekmeyi unutunca hareket edip oyun oynayan çocukların üzerine doğru giden hafif ticari aracı, ilkokul müdürü Oğuz Kürşat Onay durdurdu.

Olay, 2 Eylül günü saat 17.00 sıralarında Kavakyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün mezarlık ziyaretine giderken el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç, hareket etti. Yokuş aşağı ilerleyen minibüsün oynayan çocukların üzerine doğru gittiğini gören Kavakyolu Şehit Salih Ay İlkokulu Müdürü Oğuz Kürşat Onay, bahçe duvarından atladı. Aracı ulaşıp durduran Onay, olası bir kazanın önüne geçti.

Öte yandan, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bahçede incelemede bulunan Oğuz Kürşat Onay ve yanındakilerin aracın hareketlenmesi üzerine bahçe duvarından atlaması yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
