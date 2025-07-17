Çocukların Trafikte Otomobil Kullanması Sosyal Medyada Gündem Oldu

Çocukların Trafikte Otomobil Kullanması Sosyal Medyada Gündem Oldu
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde 12-13 yaşlarındaki çocuklar, cep telefonuyla kaydedilerek trafikte otomobil kullanırken görüntülendi. Olay, sosyal medyada geniş yankı buldu.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde 12-13 yaşlarındaki çocuk trafikte otomobil kullanırken cep telefonuyla görüntülendi.

Altındağ Siteler mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonunda 06 CDU 588 plakalı otomobilin direksiyonuna geçen çocuk, yanında aynı yaşlardaki arkadaşıyla birlikte trafiğe çıktı. Çocuğun otomobile binmesi ve yoğun trafikte seyretmesi cep telefonuyla görüntülendi. Görüntü sosyal medyada da paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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