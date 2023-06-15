Çocukların torpil oyunu kamyoneti yaktı

Çocukların maytap oyunu pahalıya mal oldu... Torpil attıkları kamyonet böyle alev aldı

BURSA - Bursa'da sokak arasında gezinen 3 çocuk yanlarına aldıkları torpili komşularının park ettiği kamyonete atıp kaçtılar. Bir süre sonra patlayan torpilin çıkardığı alevler kamyoneti sardı. Mahalleliye dehşet anları yaşatan çocuklar güvenlik kamerasına yansırken, itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi arasında gezinen 1'i kız 3 çocuk oyun oynamak için yanlarına torpil aldılar. Bir süre gezinen çocuklar komşuları Mevlut Yurtseven'in park ettiği kamyonetin yanından geçerken, içlerinden biri elindeki torpili ateşe verip, kamyonetin kasasına attılar. Fakat torpilin patlamasıyla çıkan alevler kısa sürede kamyonetin kasasını sardı. Durumu gören Yurtsever, önce alevleri söndürmeye çalıştı ardından kamyonete binip aracı daha güvenli bir yere çekip itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürürken, alevlerin sardığı kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Polis ekiplerinin incelediği güvenlik kamerasında yangının çocuklar tarafından çıkarıldığı anlaşılınca mağdur komşu durumu savcılığa bildirdi.

Panik anları ise vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.