ÇOCUKLARIN TEPKİ ÇEKEN HAREKETİ

BAĞCILAR'da okul bahçesinde 4 çocuk metal çöp kovasını Atatürk büstüne fırlattı. Görüntüler üzerine 4 çocuktan 3'ü gözaltına alındı.

Olay Bağcılar İÇDAŞ İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaşları 12 ile 15 arasında 4 çocuk, kapalı olmasına rağmen okul bahçesine girdi. İçlerinden biri metal çöp kutusunu alarak okulun bahçesinde bulunan Atatürk büstüne yöneldi. 3 arkadaşı da yanına geldi.

Çocuklardan biri, çöp kutusunu kaldırarak Atatürk büstüne fırlattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Video sosyal medyada da tepki topladı. Videoda Atatürk büstüne çöp kutusunu atan ve küfür eden 3 çocuk, Bağcılar Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü, işlemlerinin ardından çocukların adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Diğer çocuğu yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel