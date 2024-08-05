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Çocukların Talebi Üzerine Amasya'da Yeni Bir Park Yapıldı

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Amasya'nın Yeşilöz köyünde çocukların park isteği üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla park yapıldı. Çocuklar, parkın yapım aşamasını da takip etti.

AMASYA'nın Yeşilöz köyüne çocuk parkı yapılması için yürüyüş düzenleyen çocuklara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla köye çocuk parkı yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, her yaz tatilinde aileleri ile Amasya'nın Yeşilöz köyüne gelen bir grup çocuk, köyde güvenle oynayabilecekleri bir park yapılması için ellerindeki pankartlar ile 'Park isteriz' sloganı atarak yürüyüş yaptı. Köy sakini Satılmış Beydeş ise çocukların bu yürüyüşünü sosyal medya hesabından paylaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatının ardından köyde alan belirlendi, zemin hazırlandı ve oyun grupları tek tek monte edildi. Çocuklar, parkın yapım aşamasında her gün bölgeye gelerek çalışmaları izledi.

ÇOCUKLARDAN BAKAN KURUM'A TEŞEKKÜR

Seslerini duyurmak için yürüyüş yapanlardan Rüya Evis, yürüyüşün bu kadar çabuk etkili olacağını düşünmediğini belirterek "Bakan Kurum amcamıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Rüya'nın babaannesi Nevin Evis ise "Beton döküldü. Oyun alanları geldi, Rüya hepsini her gün takip etti. Bakanımız Murat Kurum, sözünde durup 5 gün içinde bu parkı burada yaptırdı. Tamamlanınca o da biz de çok mutlu olduk. Etrafı tellerle çevrili ve güvenli. Gözümüz arkada kalmayacak. Burada güvenli şekilde oynayacaklar" diye konuştu.

Çocukların yürüyüş görüntülerini paylaşan Satılmış Beydeş de sürecin bu kadar hızlı tamamlanacağını düşünmediğini dile getirerek, "Önce çocuklar kavga ediyor sandık. Dışarı çıktık, çocukların gösteri yaptığını görünce hoşuma gitti. Görüntülerini çekip paylaştım. Bakanımız da görmüş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Çocuklarımıza bir eğlence yeri yaptı. Köyümüzün kalbini kazandı. Park çok güzel, bizim için de çok iyi oldu. Videoyu çekerken bu kadar ses getireceğini düşünmemiştim. Çok kısa sürede yayıldı" ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM: SİZ YETER Kİ İSTEYİN

Bakan Murat Kurum ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çocuklara seslendi. Kurum, "Gözlerinizdeki ışıltı hiç sönmesin. Yüzünüzden mutluluk eksik olmasın. Siz yeter ki isteyin, biz yaparız" dedi.

İller Bankası Samsun Bölge Müdürü Afşin Çakır da parkı 5 gün içinde kurduklarını belirterek, "Çocuklarımız bir an önce oyun alanına kavuşsun, diye çok hızlı bir çalışma yürüttük" diye konuştu.

Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Osman Tok ise vatandaşların talepleri doğrultusunda spor aletlerini de parka kurduklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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