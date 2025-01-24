Üye Girişi
Haberler
Oyuncu Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı

Ayşe Barım'ın gözaltına alınması sonrası iki ünlü ifadeye çağrıldı
78 canımıza mezar olan oteldeki 8 ihmal

Şimdi hesap zamanı! İşte 78 canımızı hayattan koparan 8 ihmal
Grand Kartal Otel'de camdan sarkıtılan o çarşafın hikayesi

Grand Kartal Otel'de camdan sarkıtılan o çarşafın inanılmaz hikayesi
Donald Trump'ın bir sözüyle altın uçuşa geçti

Bir sözüyle altın uçuşa geçti

Çocukların Sporla Büyümesi İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı

Çocukların Sporla Büyümesi İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Ragbi Federasyonu, koruma altındaki çocukların spor branşlarına yönlendirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Protokol, çocukların ragbi, beyzbol, softbol gibi branşlarda eğitim alacakları ve sosyal gelişimlerinin destekleneceğini belirtiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Ragbi Federasyonu arasında çocukların daha fazla spora yönlendirilmelerini amaçlayan işbirliği protokolü imzalandı.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre protokolle, koruma ve bakım altındaki çocukların ragbi, tag ragbi, beyzbol, softbol, kriket gibi birçok branşa yönlendirilmesi ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Çocukların bu branşlarda eğitim almaları için gerekli teknik ve antrenör desteği verilecek, lisans işlemleri ve milli takım kamplarına katılım gibi imkanlar da sunulacak. Düzenlenecek bölgesel, ulusal ve uluslararası turnuvalarla da çocukların sportif başarılarına destek verilecek. Bu işbirliği, çocuklara sporu bir yaşam biçimi olarak benimsetmeyi amaçlıyor.

Üç yıl yürürlükte kalacak protokol, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara ve Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin tarafından imzalandı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Güncel
img

Öldü, unutuldu! Usta sanatçının mezarının hali içler acısı
img

Para havalesi ve faturalarda yeni uygulama devreye girdi
img

Türk yıldıza gol izni vermedi, İngilizlerin ağzı açık kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
Usta sanatçı Genco Erkal'ın mezarının içler acısı hali sevenlerini kahretti

Öldü, unutuldu! Usta sanatçının mezarının hali içler acısı
Para havalesi ve faturalarda yeni uygulama devreye girdi

Para havalesi ve faturalarda yeni uygulama devreye girdi
İngiltere'e gündem Altay! Kurtardığı pozisyonu bütün ülke konuşuyor

Türk yıldıza gol izni vermedi, İngilizlerin ağzı açık kaldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.