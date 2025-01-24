Çocukların Sporla Büyümesi İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Ragbi Federasyonu arasında çocukların daha fazla spora yönlendirilmelerini amaçlayan işbirliği protokolü imzalandı.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre protokolle, koruma ve bakım altındaki çocukların ragbi, tag ragbi, beyzbol, softbol, kriket gibi birçok branşa yönlendirilmesi ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Çocukların bu branşlarda eğitim almaları için gerekli teknik ve antrenör desteği verilecek, lisans işlemleri ve milli takım kamplarına katılım gibi imkanlar da sunulacak. Düzenlenecek bölgesel, ulusal ve uluslararası turnuvalarla da çocukların sportif başarılarına destek verilecek. Bu işbirliği, çocuklara sporu bir yaşam biçimi olarak benimsetmeyi amaçlıyor.

Üç yıl yürürlükte kalacak protokol, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara ve Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin tarafından imzalandı.