ÇOCUKLARIN SICAK HAVADA 'FISKİYE' EĞLENCESİ
ÇORUM'da sıcaktan bunalan çocuklar, fıskiye altında serinlemeye çalışırken şakalaşarak da eğlendi.
- Güncelleme:
ÇORUM'da sıcaktan bunalan çocuklar, fıskiye altında serinlemeye çalışırken şakalaşarak da eğlendi.
Çorum Belediyesi'nce Kadeş Barış Meydanı'na yaptırılan havuzdaki fıskiyelerden akan sular, çocuklar için eğlenceye dönüştü. Sıcaktan bunalıp, fıskiyelerin etrafında dolaşarak şakalaşan çocuklardan bazıları, kıyafetleriyle ıslandı. Çocuklar, eğlenceli vakit geçirdiğini dile getirdi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel