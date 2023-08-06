Samsun'da sahilde devriye gezen çevik kuvvet polisine çocukların sevgi gösterisi cep telefonu kamerasına yansıdı. Çocukların polis sevgisi cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Çocukların polis sevgisi kamerada: Çocuklar hep birlikte sarılınca polis yere düştü

SAMSUN - Samsun'da sahilde devriye gezen çevik kuvvet polisine çocukların sevgi gösterisi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polisler, Atakum ilçesi Adnan Menderes Sahil Bulvarı'nda devriye gezerken, çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çocuklarla yakından ilgilenen Çevik Kuvvet Polisi Okan Kılıçer, çocukların hep birlikte kendisine sarılması sonucu yere yuvarlandı. Çocukların polis sevgisi cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Polislerin şefkatle yaklaşmasının, çocuklara polise olan güven ve sevgi duygusunu aşıladığını belirten vatandaşlar, çocuklara ilgilerinden dolayı polislere teşekkür ettiler.