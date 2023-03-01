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Çocukların parktaki şakalaşması cinayetle sonuçlandı

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Çocukların parktaki şakalaşması cinayetle sonuçlandı

BAYRAMPAŞA'da parkta iki çocuğun şakalaşmasıyla başlayan kavgada 15 yaşındaki Ö.F.D. hayatını kaybetti.

BAYRAMPAŞA'da parkta iki çocuğun şakalaşmasıyla başlayan kavgada 15 yaşındaki Ö.F.D. hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam 20.30 sıralarında Bayrampaşa Kartaltepe'de bulunan bir parkta gerçekleşti. İddiaya göre arkadaşlar Ö.F.D.(15) ile H.B.(13)'nin parktaki şakalaşması kısa sürede kavgaya döndü.  H.B. yanında getirdiği bıçağı çıkartarak, Ö.F.D.'ye doğru hamle yaptı. Ö.F.D. göğsüne aldığı bıçak darbesi ile yere yığılırken, H.B. olay yerinden uzaklaştı. ihbar verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden yaralanan Ö.F.D. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Ö.F.D. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, bıçakladığı arkadaşını merak ettiği için hastaneye gelen H.B.'yi, hastanede gözaltına aldı. Şüpheli H.B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(FOTOTĞRAF)


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bayrampaşa 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

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