Çocukların oynadığı maytaplar, yangın çıkardı - Haberler

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Çocukların oynadığı maytaplar, yangın çıkardı

Demirören Haber Ajansı - Cavit Akgün - Güncel
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Çocukların oynadığı maytaplar, yangın çıkardı

MUĞLA'da, çocukların oyun oynarken yakıp attığı maytaplar nedeniyle ormanda yangın çıktı.

MUĞLA'da, çocukların oyun oynarken yakıp attığı maytaplar nedeniyle ormanda yangın çıktı. Ekiplerce söndürülen yangında, 1 dönümlük alan zarar gördü.

Menteşe ilçesi Kademe mevkisinde, saat 15.00 sıralarında, ormandan dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında, 1 dönümlük alan zarar gördü. Yangının, çocukların oyun oynarken yakıp attıkları maytaptan çıktığı belirtildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

oyunlar, Yangın, Güncel, Haberler

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