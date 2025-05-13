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Çocukların Ölümüne Sebep Olan İtfaiyeci Baba Tutuklandı

Çocukların Ölümüne Sebep Olan İtfaiyeci Baba Tutuklandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yangında iki çocuğun yaşamını yitirdiği olayla ilgili olarak itfaiye personeli Turgay Gezgin tutuklandı. Nişanlısı F.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gezgin'in yangın gecesi yaşadığı olaylar dikkat çekerken, soruşturma devam ediyor.

İTFAİYECİ BABA TUTUKLANDI, NİŞANLISI SERBEST

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Fatma Gezgin ile çocukları Deniz (11) ve Toprak Gezgin'in (4) yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan itfaiye personeli Turgay Gezgin, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Turgay Gezgin'in nişanlısı F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Turgay Gezgin'in mahkemedeki ifadesi de ortaya çıktı. Gezgin ifadesinde, yangının çıktığı gece telefon uygulaması üzerinden arkadaşlarına 'Yaşadığım apartmandan doğal gaz kokusu geliyor' diyerek eve gittiğini, anahtarını kaybettiği için kapıyı çaldığını fakat kapının açılmaması üzerine sahur yapmak için itfaiyedeki arkadaşların yanına geri gittiğini söylediği öğrenildi. Nişanlısı hemşire F.T. ise iddiaları kabul etmedi. F.T., olaydan birkaç gün önce Turgay Gezgin'in kendisine, eşini sevmediğini defalarca söylediğini ve aralarındaki ilişki durumunu düzelteceğini söylediğini ifade etti. Ayrıca, Turgay Gezgin ile F.T. arasında yaklaşık 1 yıldır gönül ilişkisi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Mert CONA- Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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