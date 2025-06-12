Çocukların Müstehcen Görüntülerini Satan 8 Şüpheli Tutuklandı

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İstanbul'da bir sosyal medya uygulamasında çocukların müstehcen görüntülerini para karşılığı satan 8 kişi tutuklandı. Şüphelilerin dijital materyallerinde çocukların ve hayvanların müstehcen görüntüleri bulunduğu kaydedildi.

(İSTANBUL) - Bir mesajlaşma uygulamasında, çocukların müstehcen görüntülerini para karşılığında satın aldıkları iddia edilen 8 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir sosyal medya uygulamasında paylaşılan, çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satın alındığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çocukların cinsel istismarına neden olan müstehcen görüntüleri siteden satın aldıkları belirlenen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucu yakalanan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerin ardından, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerin, "müstehcenlik" suçundan tutuklanması talep edildi. Savcılığa sevk yazısında, daha önce hakkında soruşturma başlatılan şüphelilerden Soner Ö'nün, kullandığı Telegram hesabından, içeriğinde çocukların yer aldığı müstehcen görüntüleri para karşılığında sattığı, aralarında diğer şüphelilerin de yer aldığı kişilerin bu hesaba para gönderdiği aktarıldı.

Yazıda ayrıca, şüpheliler Abdullah Ensar Y, Ahmet O, Ahmet Selami K, Eren D, Mecid T, Oktay Ş, Sinan Y. ve Taha Melikşah A'nın dijital materyallerinde, çocukların ve hayvanların müstehcen görüntülerinin yer aldığının tespit edildiği kaydedildi.

Şüpheliler, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, "müstehcenlik" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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