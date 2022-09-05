ÇOCUKLARIN KÖPEKLERİ SALDIRTTIĞI 5 KEDİDEN 1'İ ÖLDÜ

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde villa bahçesine giren 5 çocuğun kışkırtması ile köpekler, kedilere saldırdı. 4'ü yavru 5 kediden 1'i öldü, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Diclekent Mahallesi'nde güzellik ve spor salonu olarak kullanılan bir villada meydana geldi. Yaşları 9 ile 12 arasında değişen 5 çocuk, köpeklerle birlikte villa bahçesine geldi. Çocukların kışkırtması ile köpekler, buradaki 5 kediye saldırdı. 4'ü yavru 5 kediden biri öldü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Kedilerin sahibi Özlem Atmaca ise olay ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. (DHA)