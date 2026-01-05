Kaydıkları alanın temizlenmemesini istedikleri görüntülerle gündem olan çocuklar Ergan Dağı'nda ağırlandı

ERZİNCAN Valisi Hamza Aydoğdu, iş makinesinin önünü keserek kaydıkları alanın temizlenmemesini istedikleri görüntülerle gündem olan çocukları Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde misafir etti.

Üzümlü ilçesinde çocuklar, etkili olan kar yağışı sonrası, kar temizleme çalışması yapan iş makinesinin önüne geçerek durdurdu. Operatörle görüşen çocuklar, kızakla kaydıkları alanın temizlenmemesini istedi. Çocukların operatörle görüşmelerini cep telefonu ile kaydeden çevredekiler o anları sanal medyada paylaştı. Çocukların görüntüleri büyük ilgi gördü.

Sanal medya ve haber kanallarında yer alan görüntüler üzerine Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Üzümlü Kaymakamlığı'na çocukların Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde misafir edilmesi talimatını verdi. Üzümlü Kaymakamlığı ilçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü otobüsle çocukları Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne getirdi. Gün boyu doyasıya eğlenen çocuklar kızaklarıyla kaydı.

Kızak yaptıkları alanın temizlenmesinin ardından operatörle yaptıkları görüşmenin sanal medyada yayınlanması sonrası kayak merkezine getirildiklerini söyleyen Mehmet Hulusi Nevruz (12), "Biz Üzümlü ilçesinde kayıyorduk. Kepçe operatörü gelip orayı tuzladı. Videomuz haberlere düştü. Sayın Valimiz de görmüş sağ olsun. Bizi Ergan Dağı'na kaymaya getirdiler, teşekkürler" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞUNA ŞAHİT OLDUK'

Çocukların kızak kayabilmek için verdikleri mücadeleyi tüm Türkiye'nin izlediğini söyleyen Üzümlü Kaymakamı Buğra Karadağ, "Birkaç gün önce tüm Türkiye şahit olmuştu. Çocuklarımızın kızakla kayabilmek için verdikleri mücadeleye. Kepçenin önünde ciddi bir mücadele vermişlerdi. Biraz içimiz buruk izledik o görüntüleri. Görüntü bana ulaştıktan sonra da içimizin burukluğu biraz daha artmıştı. Lakin oradaki görüntülerde herkes görevini yapıyordu. Kepçe operatörü arkadaşımızda yanımızda şimdi. O kendi işini yapıyordu. Çocuklarımızda verdikleri mücadele ile kendi işlerini yaptılar. Bizde bugün onların içindeki burukluğu gidermek için kendi görevimizi yapmış olduk. Bu vesile ile çocuklarımızın mutluluğuna da şahit olduk. Sayın Valimizin Ergan Dağı'nda gerçekleştirmiş olduğu onun önderliğinde gerçekleştirilen yatırımlardan da çocuklarımızın faydalanmasına vesile olduk. Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza mutlu bir gün diliyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,