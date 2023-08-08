İSTANBUL Esenyurt'ta çocukların kavgasına aileler dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Yaşanan kavgada taraflar birbirleri tabanca, döner bıçağı ve sopalarla saldırırken, 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Aileleri sakinleştirmek için ise sokağa çok sayıda çevik kuvvet ve özel hareket polisi sevk edildi.

Çocukların kavgasında iki aile birbirine girdi, taraflar birbirine silah ve döner bıçağıyla saldırdı

İSTANBUL Esenyurt'ta çocukların kavgasına aileler dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Yaşanan kavgada taraflar birbirleri tabanca, döner bıçağı ve sopalarla saldırırken, 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Aileleri sakinleştirmek için ise sokağa çok sayıda çevik kuvvet ve özel hareket polisi sevk edildi.

Olay, 15.30 sıralarında Pınar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta oyun oynayan çocuklar arasında kavga çıktı. Çocukların ailelerinin de dahil olmasıyla yaşanan olay kısa sürede aileler arasında kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tabanca, döner bıçağı ve sopalarla saldırdı. Kavgada iki kişinin döner bıçağı ile boyun bölgesinden, bir kişinin ise tabanca ile yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralıların kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

Taraflar sakinleşmedi, geniş güvenlik önlemi alındı

Yaşanan kavga sonrasında tarafların öfkesi son bulmazken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevik kuvvet polisleri ve özel hareket ekipleri sokağı abluka altına aldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışmalarına devam ediyor.