Arnavutköy'de sokakta oyun oynayan çocuklar kendi aralarında kavga etti. Kavga eden çocuklar ayrıldı ancak bu sefer aileler kavga etmeye başladı. Sokak ortasında iki aile birbirine girerken o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Çocukların kavgasına büyükler dahil oldu, mahalle savaş alanına döndü

İSTANBUL - Arnavutköy'de sokakta oyun oynayan çocuklar kendi aralarında kavga etti. Kavga eden çocuklar ayrıldı ancak bu sefer aileler kavga etmeye başladı. Sokak ortasında iki aile birbirine girerken o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz gece İslambey Mahallesi Feda Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre 2 çocuk sokakta oyun oynarken birbiriyle kavga etti. Çocuklar kısa süre sonra ayrılıp evlerine gitti. Çocuklar ayrıldı ancak aileler tekrar kavga etmek için bir araya geldi. Sokakta birbiriyle tartışan 2 aile sonrasında kavga etmeye başladı. Kavga anları sokaktaki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde adeta dövüş ringine dönen sokakta birbirine saldıran kalabalık grup görüldü.