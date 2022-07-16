Son dakika haber: ÇOCUKLARIN KAVGASINA AİLELER DE KARIŞTI; O ANLAR KAMERADA Edinilen son dakika gelişmesine göre DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, çocuklar arasında çıkan tartışmaya ailelerin de karışmasıyla taşlı, sopalı kavga çıktı. DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, çocuklar arasında çıkan tartışmaya ailelerin de karışmasıyla taşlı, sopalı kavga çıktı. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri olayın büyümesini önlerken, 3 kişi gözaltına alındı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri semtinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk arasında tartışma çıktı. Çocukların, ailelerine haber vermesi üzerine taraflar arasında taşlı ve sopalı kavga çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve motosikletli yunus timleri, olayın büyümesini önleyip, tarafları ayırdı. Kalabalık grubu ayıran polis, kavgayı sürdürmeye çalışan 3 kişiyi ise gözaltına aldı. Çevrede toplanan kalabalık dağıtılırken, gözaltına alınan 3 kişi polis merkezine götürüldü. Öte yandan, kavga anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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