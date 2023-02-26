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Çocukların Hatay'a gönderdiği "iyi dilek" notlu oyuncaklar depremzede akranlarına ulaştı

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Çocukların Hatay'a gönderdiği 'iyi dilek' notlu oyuncaklar depremzede akranlarına ulaştı

Türkiye'nin dört bir yanındaki çocukların Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'a gönderdiği "iyi dilek" notlu oyuncaklar yaşıtlarına teslim edildi.

Türkiye'nin dört bir yanındaki çocukların Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'a gönderdiği "iyi dilek" notlu oyuncaklar yaşıtlarına teslim edildi.

Depremler nedeniyle yardımlara ihtiyaç duyulan Hatay'a, ihtiyaç malzemelerinin yanında birçok çocuk oyuncağı da geldi.

Farklı şehirlerden gelen binlerce oyuncak, insani yardım kuruluşları tarafından stantlara dizilerek, seçmeleri için depremzede çocuklara sunuluyor.

Türkiye'nin dört bir yanındaki çocukların depremzede akranları için oyuncakların yanına bıraktıkları "iyi dilek" notları ise okuyanları duygulandırıyor.

Oyuncakların sergilendiği stantta çalışan Fetih İnsani Yardım Vakfı gönüllüsü Abdullah Tahir Kaya, AA muhabirine, Türkiye'nin her yerinden oyuncaklar gönderildiğini, oyuncakların içine konulan bazı notların da insanın yüreğine dokunduğunu söyledi.

Oyuncakların depremden etkilenen çocuklara moral olduğunu belirten Kaya, gelen bütün oyuncakları sahiplerine ulaştırdıklarını dile getirdi.

Oyuncakların koliler içinde geldiğini ifade eden Kaya, "Bir kardeşimiz oyuncaklarının tamamını toplayarak göndermiş. 'Umuyorum ki bunlar sizleri mutlu edecek' demiş. 'Allah sizi korusun, sizi sıcak tutsun' şeklinde çok güzel dualar var." diye konuştu.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Türkiye Hatay Güncel Haberler

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