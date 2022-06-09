Çocukların gözü önünde marketteki silahlı soygun kamerada - Haberler

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Çocukların gözü önünde marketteki silahlı soygun kamerada

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde çocukların gözü önünde kasiyeri silahla tehdit ederek, kasadan para çalınma anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde çocukların gözü önünde kasiyeri silahla tehdit ederek, kasadan para çalınma anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir markette, market kasiyerini silahla tehdit ederek o sırada markette bulunan çocukların gözleri önünde kasada bulunan 900 TL nakit parayı aldı. Şahsın o anları marketteki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Daha sonra olay yerinden kaçan N. S. (33) aynı gün Çorlu ilçesinde yakalandı. şahsın olay anında üzerinde bulunan ve tanınmamak için değiştirdiği kıyafetleri ile olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Halil Dağ - Serdar Şahin - İHA)

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