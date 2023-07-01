Çocukların bindiği dönme dolabın devrilme anı kamerada: 3 yaralı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde hafta sonu ve bayram tatilini fırsat bilen aileler, çocukları ile piknik alanlarına akın etti. Çocuklar eğlenmek için bindikleri seyyar dönme dolabın devrilmesi sonucunda 3 çocuk yaralandı.

Nusaybin Devlet Su İşleri Barajında, seyyar dönme dolap çocukların eğlendiği sırada arıza vermesi sonucu devrildi. Kazada 3 çocuk yaralandı. Olay esnasında çocukların aileleri korku dolu anlar yaşadı, kazayı hafif atlatan çocuklarının durumlarının iyi olduğu belirtildi.