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Çocukların bindiği dönme dolabın devrilme anı kamerada: 3 yaralı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde çocukların bindiği seyyar dönme dolap arıza vererek devrildi, 3 çocuk yaralandı. Olayda çocukların aileleri büyük korku yaşadı.

Çocukların bindiği dönme dolabın devrilme anı kamerada: 3 yaralı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde hafta sonu ve bayram tatilini fırsat bilen aileler, çocukları ile piknik alanlarına akın etti. Çocuklar eğlenmek için bindikleri seyyar dönme dolabın devrilmesi sonucunda 3 çocuk yaralandı.

Nusaybin Devlet Su İşleri Barajında, seyyar dönme dolap çocukların eğlendiği sırada arıza vermesi sonucu devrildi. Kazada 3 çocuk yaralandı. Olay esnasında çocukların aileleri korku dolu anlar yaşadı, kazayı hafif atlatan çocuklarının durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Aslan - Güncel

Nusaybin Mardin Çocuk Güncel Haberler

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