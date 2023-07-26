Çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin evlat nöbeti 1423 gündür devam ediyor

Farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin çocukları terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldı. Evlatlarını geri getirmek için bin 423 gündür evlat nöbeti tutan aileler, sıcak havalara rağmen direnişlerini sürdürüyor. Bir anne, oğluna 'teslim ol' çağrısında bulunarak, 8 yıldır haber alamadığını ve hayatının zindan olduğunu dile getirdi.

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti bin 423 gündür devam ediyor.

Farklı kentlerden 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'a gelerek çocuklarının PKK tarafından kandırılıp dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat direnişi bin 423'üncü gününde aşırı sıcağa rağmen sürüyor. Oğlu Ramazan'ın 1 Haziran 2015'te terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü söyleyen Mevlüde Üçdağ, oğluna 'teslim ol' çağrısında bulundu. 4 yıldır HDP binası önünde evladının yolunu gözlediğini dile getiren Üçdağ, "Oğlum maalesef 1 Haziran 2015'te terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldı. 4 yıldır ben HDP il binası önünde evlat mücadelesi veriyorum. Bizi yaşarken öldürdüler. Biz yaşamıyoruz. Bizim için her saniye ölümdür. Artık yeter, 8 yıldır evladımdan haber alamıyorum. Oğlum, senin için elimden gelen mücadeleyi vereceğim. Evladım için çalmadığım kapı kalmadı. Oğlumu çok özlüyorum. Oğlum olmadan hayat bana zindan oluyor. Gözyaşım 8 yıldır ne gece ne gündüz dinmedi. Bu yazın sıcaklığında, kış aylarında kar kış demeden oğlum için mücadeleme ara vermedim" dedi. - DİYARBAKIR