Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta PKK tarafından kaçırılan çocuklarının geri alınması için eylem yapan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önünde bir araya gelerek teslim çağrısında bulundu.

Muş'ta çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Alaattin Koçhan, "Oğlumu Bursa'dan götürdüler. Onun yolunu gözlüyoruz. Oğlum, birçok kişi gelip teslim oldu. Siz ne bekliyorsunuz? Gelip teslim olun. Biz sizi bekliyoruz. Gelmenizi çok istiyoruz. Gelip teslim oluncaya kadar eylemimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Anne Şahinaz Özcan ise "Oğlum 8 yıldır kayıp. Var mı yok mu bilmiyorum. Biz onu bekliyoruz. Atilla, oğlum senin yolunu gözlüyoruz. Gelin teslim olun. Birlik olsun, beraberlik olsun, kardeşlik olsun. Bu olaylar artık olmasın." dedi.

