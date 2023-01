Çocukları ölümden dönen Erbakan Malkoç, karakolun önünde isyan etti: Yazıklar olsun

Otomobil dönüşüm sektörü firmalarından DizaynVip'in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erbakan Malkoç'un çocukları büyük tehlike atlattı. Ünlü iş adamının çocuklarının ve yeğenlerinin içinde bulunduğu otomobil, defalarca takla attıktan sonra durabildi. Haberi alır almaz kaza yerine giden ve oradaki polis ekiplerinin kötü muamelesine maruz kaldığını öne süren Malkoç, karakolun önünde sosyal medya hesabından canlı yayın açtı.

"BÖYLE BİR SİSTEM OLUR MU, YAZIKLAR OLSUN"

Duruma isyan eden Malkoç, "Görseniz sanki vatana ihanet etmişiz, sanki biz memlekete zarar vermişiz. 4 tane çocuğum ölümden dönmüş, çocuklarımı görmeme bile müsaade etmediler. Bu benim gibi topluma mal olmuş, tanınmış bir insana yapılıyorsa normal bir vatandaşa ne yapacaklarını tahmin bile edemiyorum. Araç 10 takla atmış, 4 çocuk içinde, siz panik halindesiniz ama polis gelip 'TC kimlik numaralarını verin' diye rahatsız ediyor. 'Bir dakika durun' diyorum, 'İndir elini' diyorlar. Hiç mi utanmaz insan, şu an midem bulanıyor. Memleketini bu kadar seven bir adamken bize yapılanı görseniz insan utanır be. Yazıklar olsun. Bunu da üst düzey yetkililerimiz duysun istiyorum. Memur vatandaşına her türlü hakareti edecek, vatandaşın sesi çıkmayacak. 10-20 polis bir anda vatandaşın üzerine yüklenecek öyle mi? Böyle bir sistem olur mu?" dedi.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Malkoç ailesinin avukatı tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"15.01.2023 tarihinde Müvekkilimiz Sayın Erbakan Malkoç'un aile bireylerinin yer aldığı araçların kaza yapması ve yaralanmaları üzerine cereyan eden olaylara ilişkin vekaleten gerekli açıklamaları yapma zorunluluğu hasıl olmuştur. Müvekkilimiz Sayın Erbakan Malkoç 30 yılı aşkın tecrübesiyle sektörünün öncüsü bir dünya markası yaratmasının yanında gerek ulusal gerekse de uluslararası arenada ülkesini başarı ve gururla temsil etmiş, ülkesine ve milletine hizmet etmeyi hayat gayesi edinmiş bir iş insanıdır.

"SERT VE ORANTISIZ ÜSLUPLA KARŞILAŞILDI"

15.01.2023 tarihinde Müvekkilimiz Sayın Erbakan Malkoç'un çocuklarının ve yeğenlerinin yer aldığı araçlar vahim bir trafik kazasına karışmıştır. Defalarca takla atan araçta mucize eseri can kaybının yaşamadığı trafik kazasının akabinde kazayı haber alıp panik içinde olay mahaline gelen Müvekkilimiz Sayın Erbakan Malkoç ve aile bireyleri, kazaya karışan aracı devrilmiş ve ağır hasarlı halde görmüş ve en yakınlarının hayatlarından doğal olarak büyük endişe duymuşlardır. Kaza mahalinde Müvekkilimiz Sayın Erbakan Malkoç ve diğer ilgili aile bireyleri, yaralanan aile bireylerinin hayatlarından endişe ve korku duyup herkesin verebileceği doğal tepkileri göstermiş ve ailesinin sağlığına kavuşması için seferber olmuşsa da kaza yerinde bulunan birkaç emniyet mensubunun sebepsiz ve haksız yere mesleki etiğe yakışmadığı kanaatinde olduğumuz sert ve orantısız üslubuyla karşılaşmışlardır. Oysaki istedikleri yegane şey aile bireylerinin tedavi görmek üzere bir an önce hastaneye ulaşmaları ve sağlıklarına kavuşması olan Sayın Erbakan Malkoç ve ailesi, doğal olarak bekledikleri anlayış ve hassasiyeti bulamamışlardır.

"ACILI BİR BABANIN FERYADININ YANSIMASI"

O anki acı, endişe, şok ve paniğin etkisiyle olay mahalinde yer alan emniyet mensupları ile Müvekkilimiz Sayın Erbakan Malkoç'un aile bireyleri arasında kazanın harareti ve yanlış anlaşılmalardan ibaret olduğu düşünülen mevzu bahis olay yaşanmıştır. Müvekkilimiz Sayın Erbakan Malkoç da aile bireylerinin hayatından duyduğu endişe, korku ve yaşanan trafik kazasının paniğiyle iki kız çocuğunun da bizzat yaralanarak kazaya dahil olması nedeniyle tamamen bir baba içgüdüsüyle hareket etmiş ve konu da sosyal medyada acılı bir babanın feryadının yansıması olarak yer bulmuştur. Nitekim Müvekkilimiz Sayın Erbakan Malkoç'un şans eseri hayatta kalan ve yaralanan aile bireylerinin hayati tehlikesi atlatılmışsa da tedavileri halen hastanede devam etmektedir. Müvekkilimiz Sayın Erbakan Malkoç ve ailesi adına, bu süreçte yanlarında olan herkese teşekkür eder, sürecin tarafımızca hassasiyetle takip edilmekte olduğunu değerli kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

