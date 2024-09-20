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Çocukları Göz Önünde Bıçaklanan Anne Cezaevinden Çıktı

Çocukları Göz Önünde Bıçaklanan Anne Cezaevinden Çıktı
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Ankara'da eski eşi tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklanan Sinem T., 72 saat hapis yattıktan sonra cezaevinden çıkarak kızlarıyla buluştu. Sinem T., yaşadığı süreci ve adalet beklentisini paylaştı.

ANKARA'da eski eşi Sinan Özçelik (41) tarafından çocuklarının gözü önünde 7 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Sinem T. (33), 11 ve 13 yaşındaki kızlarını eski eşine göstermediği gerekçesiyle 16 Eylül'de girdiği cezaevinden 72 saat sonra çıktı. Sinem T., 3 gün kendi babasının yanında kalan ve bu süreçte okula gidemeyen kızlarına sarılıp, hasret giderdi.

Güzellik merkezinde çalışan Sinem T., yaklaşık 2 yıl önce 2 çocuğunun babası Sinan Özçelik ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Özçelik, geçen yıl 24 Ekim'de kızlarıyla görüştükten sonra onları teslim etmek için buluştuğu Sinem T.'yi, bıçakladı. 7 bıçak darbesiyle ağır yaralan Sinem T, 10 gün yoğun bakımda kaldı ve tedaviyle sağlığına kavuştu. Tutuklanan Sinan Özçelik, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılandığı Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 3'üncü duruşmada olaydan 9 ay sonra tahliye edildi. Özçelik, Sinem T.'nin itirazı üzerine yeniden tutuklandı. Bu arada Sinem T,'ye, eski eşinin şikayeti üzerine 11 ve 13 yaşındaki kızlarını göstermediği gerekçesiyle Ankara 30'uncu Aile Mahkemesi tarafından 3 günlük hapis cezası verildi. Sinem T., karara itirazının 1'inci Aile Mahkemesi tarafından da kabul edilmemesi üzerine kızlarını kendi babası H.T.'nin yanına bırakıp, 16 Eylül'de polise teslim oldu. Kızlarıyla vedalaşıp Sincan Kapalı Cezaevi'ne giren Sinem T., 3 günlük hapis cezasını tamamladı. 72 saat sonra dün akşam cezaevinden çıkan Sinem T., kızlarının yanına koştu. Sinem T., bu süreçte okula gidemeyen ve kendisini kapıda karşılayan kızlarıyla kucaklaşıp, hasret giderdi.

'ÇOCUKARIMI ONDAN TESLİM ALIRKEN BIÇAKLANDIM'

Sinem T., çocuklarının gözü önünde bıçaklanıp, üzerine 3 gün kapalı cezaevinde hapis yatmasının büyük talihsizlik olduğunu söyledi. Sinem T., Bu düşüncemin yine arkasındayım, doğru bulmuyorum. Bundan sonraki süreci yine adalete bırakıyorum. İnşallah 1 ay sonra davamızda 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten yargılanan Sinan Özçelik'in en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum. En azından bu çektiğim cezaya da değsin. O da çeksin. Çünkü çok fazla yalan söyleyerek, her şeyi bu duruma getirdi. Üzerime bir sürü davalar açtı. Çocukları gösterdiğim halde 'göstermiyor' dedi. Ben çocuklarımı ondan teslim alırken bıçaklandım. Göstermeme gibi bir durumum yoktu. Çocukları kendisinden teslim aldığım sırada planlı bir şekilde beni bıçakladı. Yine de adaletin verdiği karara saygı duydum ve cezamı da çektim. İnşallah adalet sistemi bundan sonra doğru bir şekilde ilerler. Tek umudum bu dedi.

'KIZLARIM HUKUK OKUSUN İSTERİM'

Çocuklarına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyleyen Sinem T., Anneliğin verdiği güçle daha çok şeyi başaracağıma inanıyorum. Çocuklarım en iyi yerlere gelsin istiyorum. Elimden gelen her şeyi yapacağım. İsterim ki; avukat, hakim ve savcı olsunlar, hukuk alanında okusunlar. Benim gibi insanların haksız yere ceza almalarını engellesinler. Hukuk alanında okuyarak, haksız yere ceza gören insanları savunsunlar. Ben her zaman çocuklarımın yanındayım. Onlar bana güç veren, Allah'ın verdiği hediyeler. Tek başıma, boşanma aşmamızdan sonra da 5 yıllık süreçte maddi manevi her anlamda çocuklarıma ben baktım. Yine aynı şekilde bakmaya devam edeceğim. Çocuklarımın özellikle hukuk alanında savcı, avukat ve hakim olmaları için savaşacağım. Ben güçlü bir insanım. Çocuklarımı da özellikle bu yaşadığımız kötü süreçleri göz önüne alarak güçlü bireyler, güçlü kadınlar olarak yetiştirmek tek hedefim diye konuştu.

Haber-Kamera Mikail KARAMAN- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ / ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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