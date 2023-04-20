Çocuklardan Tuzla'daki Yaşlılar Merkezi'ne bayram ziyareti

Tuzla'daki 3-6 yaş arasındaki çocuklar ve lise öğrencileri Yaşlılar Merkezi'ne giderek 65 yaş üstü büyüklerini ziyaret edip, bayramlarını kutladı. Programda konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Medeniyet zincirinin halkalarını güçlendirmeye çalışıyoruz. Mutlu olduğum bir organizasyon çünkü geleceğimizi kuracak olan ve inşa edecek olan gençlerimiz bugünümüzü inşa etmiş olan büyüklerimizle buluşuyor" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından hayata geçirilen ve 65 yaş üstü büyüklerin kendi akranları ile vakit geçirebilecekleri, spordan eğitime, tarımdan müziğe kadar birbirinden farklı programların düzenlendiği Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi'nde bu kez de Ramazan Bayramı kutlandı.

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'ndeki 3-6 yaş arası çocuklar ve Gençlik Merkezi'ne giden lise öğrencileri Yaşlılar Merkezi'ni ziyaret ederek yaklaşık 50 büyüğün ellerinden öptü. Yaşlılara hediyelerin de dağıtıldığı programa Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı, AK Parti İstanbul Milletvekili ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Müşerref Pervin Tuba Durgut da katıldı.

Çocuk ve gençleri karşısında gören 65 yaş üstü büyükler duygu dolu anlar yaşadı, ziyaretleri için teşekkür etti.

"MEDENİYET ZİNCİRİNİN HALKALARINI GÜÇLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Biz aslında medeniyet zincirinin halkalarını güçlendirmeye çalışıyoruz. Her bayramda yaşadığımız bu mutluluk, çocuklarımız, gençlerimiz ve büyüklerimizin bu yaşlılar evimizdeki buluşması, bu mutluluk ve bu dayanışma aslında medeniyet halkamızı güçlendirmek için. Mutlu olduğum bir organizasyon çünkü geleceğimizi kuracak olan ve inşa edecek olan gençlerimiz bugünümüzü inşa etmiş olan büyüklerimizle buluşuyorlar. Bu halkayı güçlendiriyoruz ve bu halkanın güçlenmesi demek; geleceği mutlaka inşa etmek için geçmişe bakmak lazım. Gençlerin bu birikimden aldıklarıyla beraber geleceğe bakış açıları olacak. Ramazan ayındayız burada büyüğe hürmet, medeniyetin önemli bir değeri. Yaşlılar Merkezi'ndeki tüm organizasyonlarla beraber bayramlaşmak da aslında paylaşmak demek; sevinçlerimizi büyütmek, bazen de dertlerimizi azaltmak için paylaşmak demek, muhteşem bir ortam oldu. Katılan herkese teşekkür ediyorum, büyüklerimizin ellerinden, katılan gençlerimizin de gözlerinden öpüyorum İyi ki varlar" dedi.

"ESKİ BAYRAMLARDAN DAHA GÜZEL OLDU"

Zülbiye Özbarlas (77) ise çok mutlu olduğunu belirterek "Çok güzel, eski bayramları hatırlattı. Eski bayramlar daha güzel oldu. Şimdi tatil başladı, bayram geldi herkes alıp başını gidiyor, burası çok kalabalık. Biz buraya devamlı geliyoruz, okullardaki çocuklar geldi sağ olsunlar, her şey çok güzel" dedi.

"ÇOCUKLARLA, GENÇLERLE BAYRAMLAŞTIK"

Gülizar Özer (67) de "Çok memnunuz, Şadi beye çok teşekkür ederiz, burada kendi evimizden daha rahatız. Elemanlar olmak üzere herkes çok iyi davranıyor. Çocuklarla, gençlerle bayramlaştık çok memnun olduk" şeklinde konuştu.

"ONLARI ANLAMAK GEREKİYOR"

Tuzla Gençlik Merkezi'nden gelen Hazal Özbek (18) ise "Buraya geldik, yaşlıların elini öptük ve bayramlaştık. Onların yerine koyuyorum kendimi sonuçta biz de bu yaşlara geleceğiz. Onları anlamak gerekiyor. Bayram zamanında da onları ziyaret etmek beni mutlu etti. Hepsi çok mutlu oldu ve bizi çocukları gibi sevdi" ifadelerini kullandı.

"ONLAR DA BİZ DE MUTLU OLDUK"

Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden gelen Şeymanur Şelale (18) de "Onların bayramlarını kutladık, onlar da biz de mutlu olduk, güzel bir ortam oldu" dedi.

"BURAYA YAŞLILARI MUTLU ETMEK İÇİN GELDİM"

Beginay Demir (10) ise "Buraya yaşlıları mutlu etmek için geldim. Onları ziyaret ettim, bayramlarını kutlamak için buradayım. Onları çok seviyorum. Yaşlılarla olduğum için çok mutluyum, iyi ki varlar" diye konuştu.