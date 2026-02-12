Ankara'da çocuklar için "Şiir ve Müzik Dinletisi" programı düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürlüğünce, Ankara Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nden hizmet alan çocuklar ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin katılımıyla "Şiir ve Müzik Dinletisi" programı düzenlendi.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde çocukların duygu dünyasını şiir ve müzik aracılığıyla ifade etmeleri amaçlanan etkinlikte, Türk edebiyatından "Memleket İsterim", "İbrahim", "Anlatamıyorum", "Aysel Git Başımdan" ve "Sana, Bana, Vatanıma" şiirleri seslendirildi.

Müzik dinletisi de sunulan programın açılış konuşmasını yapan Ankara Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Elif Hayriye Aydoğan, programın bu yıl ikincisinin düzenlendiğini söyledi.

Aydoğan, çocukların hayallerine uzanan bu yolculukta onların kendi şiirlerini yazmaları ve kendi hayatlarının şairleri olmaları için her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.